Пражский стрелок признался в других убийствах

Давид Козак, который устроил стрельбу в Карловом университете в Праге, признался в других убийствах. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Правоохранители обнаружили письмо в доме стрелка, в котором он рассказал о совершенном им нападении на отца с ребенком в Клановицком парке, расположенном на окраине чешской столицы.

Записка, найденная в доме Дэвида Козака. доме Дэвида Козака, содержала признание в том, что он застрелил мужчину и его маленькую дочь в лесу вблизи города 15 декабря, за шесть дней до нападения на университет. пишет издание

Полиция заявила, что он был в списке из 4000 подозреваемых в их убийствах. Казак также убил своего отца.

24-летний Давид Козак покончил с собой после того, как его окружила вооруженная полиция.

Жертвами массовой стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, 25 получили ранения.

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