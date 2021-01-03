Правозащитники обвиняют ЕС в "полном провале" в ситуации с беженцами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Из-за ситуации вокруг лагеря беженцев "Липа" в Боснии, жители которого оказались на морозе под открытым небом, правозащитники обвиняют ЕС несостоятельности решить проблему. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Правозащитная организация Pro Asyl, которая занимается беженцами и мигрантами, обвинила Европейский Союз в полной несостоятельности решить трудную ситуацию, в которой оказались бывшие жители лагеря для беженцев "Липа" в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил исполнительный директор Pro Asyl Гюнтер Буркгардт.
Говоря о злоключениях этих мигрантов в Боснии и Герцеговине, Буркгардт раскритиковал нежелание соседней страны-члена ЕС Хорватии открыть для них свои границы.
"Граница нужно открыть, а людей, которые страдают от холода, нужно разместить в ЕС", - подчеркнул Буркгардт.
Кроме того, в Pro Asyl указали на беспомощность ЕС в решении проблемы нехватки надлежащего жилья для жителей лагеря, вынуждены уже несколько дней обходиться без тепла, тока и воды и мерзнуть.
На прошлой неделе Международная организация по миграции закрыла лагерь беженцев "Липа", расположенный в боснийском регионе Уна Сана, вблизи от границы с Хорватией. Причиной этого шага стало то, что, по мнению организации, боснийский власть не подготовила этот лагерь должным образом для проживания зимой.
Намерение боснийской власти пересилить этих искателей убежища, оказавшихся под открытым небом на морозе, в бывшие военные казармы провалился из-за протестов местного населения. Лишь впоследствии боснийская армия соорудила палатки для временного пребывания жителей этого лагеря.
Накануне с боснийским правительством встретились представитель ЕС и ряд диппредставителей стран-членов ЕС. Европейские дипломаты назвали ситуацию с жителями лагеря "Липа" "неприемлемой", призвав боснийской власти немедленно обеспечить жителей палаток электро- и водоснабжением. Также представитель ЕС пообещал предоставить боснийскому правительству финансовую помощь в размере 85,5 миллиона евро для решения этой проблемы.