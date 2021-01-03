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Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Через ситуацію навколо табору біженців "Липа" в Боснії, мешканці якого опинилися на морозі просто неба, правозахисники закидають ЄС неспроможність вирішити проблему. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

Правозахисники закидають ЄС "повний провал" у ситуації з біженцями

Правозахисна організація Pro Asyl, що опікується біженцями та мігрантами, закинула Європейському Союзу повну неспроможність вирішити скрутну ситуацію, в якій опинилися колишні мешканці табору для біженців "Липа" в Боснії і Герцеговині. Про це заявив виконавчий директор Pro Asyl Ґюнтер Буркгардт.

Говорячи про поневіряння цих мігрантів у Боснії і Герцеговині, Буркгардт розкритикував небажанням сусідньої країни-члена ЄС Хорватії відкрити для них свій кордон.

"Кордон потрібно відкрити, а людей, які потерпають від холоду, потрібно розмістити в ЄС", - наголосив Буркгардт.

Крім того, в Pro Asyl вказали на безпорадність ЄС у вирішенні проблеми браку належного житла для мешканців табору, що змушені вже кілька днів обходитися без тепла, струму й води та мерзнути.

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародна організація з міграції закрила табір біженців "Липа", розташований у боснійському регіоні Уна Сана, поблизу від кордону з Хорватією. Причиною цього кроку стало те, що на думку організації, боснійська влада не підготувала цей табір належним чином для проживання узимку.

Намір боснійської влади пересилити цих шукачів притулку, що опинилися просто неба на морозі, в колишні військові казарми провалився через протести місцевого населення. Лише згодом боснійська армія спорудила намети для тимчасового перебування мешканців цього табору.

Напередодні з боснійськими урядовцями зустрілися представник ЄС та низка диппредставників країн-членів ЄС. Європейські дипломати назвали ситуацію з мешканцями табору "Липа" "неприйнятною", закликавши боснійську владу негайно забезпечити мешканців наметів електро- й водопостачанням. Також представник ЄС пообіцяв надати боснійському уряду фінансову допомогу в розмірі 85,5 мільйона євро для вирішення цієї проблеми.

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