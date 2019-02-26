Правозащитники: в России и на оккупированных территориях принудительно удерживают не менее 186 украинцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119737 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122595 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124325 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154576 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правозащитники: в России и на оккупированных территориях принудительно удерживают не менее 186 украинцев

Правозащитники: в России и на оккупированных территориях принудительно удерживают не менее 186 украинцев

Киев  •  УНН

 • 8570 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на февраль 2019 года Россия незаконно, по политическим мотивам удерживает не менее 70 граждан Украины в оккупированном Крыму и России, и как минимум 116 человек - военных и гражданских - содержатся на контролируемых Россией оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"По состоянию на февраль 2019 года Россия незаконно, по политическим мотивам удерживает не менее 70 граждан Украины в оккупированном Крыму и России, и как минимум 116 человек - военных и гражданских - содержатся на контролируемых Россией оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении. 

Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыму российской оккупации", инициированный общественностью. В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Симферополе. Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом Украины.

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