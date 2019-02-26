Правозащитники: в России и на оккупированных территориях принудительно удерживают не менее 186 украинцев

"По состоянию на февраль 2019 года Россия незаконно, по политическим мотивам удерживает не менее 70 граждан Украины в оккупированном Крыму и России, и как минимум 116 человек - военных и гражданских - содержатся на контролируемых Россией оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыму российской оккупации", инициированный общественностью. В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Симферополе. Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом Украины.