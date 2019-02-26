Правозахисники: в Росії та на окупованих територіях примусово утримують не менше 186 українців

"Станом на лютий 2019 року Росія незаконно, з політичних мотивів утримує щонайменше 70 громадян України в окупованому Криму та Росії, та як мінімум 116 осіб – військових та цивільних – утримуються контрольованими Росією окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 26 лютого, відзначають "День опору Криму російської окупації", ініційований громадськістю. В цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент у Симферополі. Наразі відбувається розгляд підписання відповідного указу Президентом України.