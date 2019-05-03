Правозащитники сообщили о 86 политзаключенных в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация Crimean Human Rights Group, передает УНН.
"По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированном Крыму в феврале было принято 7 новых приговоров против жителей полуострова за отказ служить в армии Российской Федерации.
Как сообщал УНН, Госдеп США осудил действия властей РФ в оккупированном Крыму, которые превратились в преследования и репрессии крымских татар, призвав Россию освободить всех незаконно задержанных крымских татар.