Правозащитники сообщили о 86 политзаключенных в оккупированном Крыму

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 66555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 94342 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101853 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103706 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127084 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112645 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138479 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144761 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Правозащитники сообщили о 86 политзаключенных в оккупированном Крыму

Правозащитники сообщили о 86 политзаключенных в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация Crimean Human Rights Group, передает УНН.

"По состоянию на 2 мая 2019 года 86 человек незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму в феврале было принято 7 новых приговоров против жителей полуострова за отказ служить в армии Российской Федерации.

Как сообщал УНН, Госдеп США осудил действия властей РФ в оккупированном Крыму, которые превратились в преследования и репрессии крымских татар, призвав Россию освободить всех незаконно задержанных крымских татар.

Украинские Национальные Новости

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