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За місяць кримчанам винесли 7 вироків за відмову служити в армії РФ

За місяць кримчанам винесли 7 вироків за відмову служити в армії РФ

Київ • УНН

 • 10146 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. В окупованому Криму в лютому було винесено 7 нових вироків проти жителів півострова за відмову служити в армії Російської Федерації. Про це в Facebook повідомила правозахисна організація Crimean Human Rights Group, передає УНН.

"У лютому 2019 року "суди" в Криму винесли вироки як мінімум у рамках 7-ми кримінальних справ, порушених проти жителів Криму за ст. 328 КК РФ. Всього з початку окупації на сайтах "судів" Криму опублікована інформація про як мінімум 52 кримінальних справах, відкритих щодо кримчан за ухилення від служби в ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правозахисники, по цій кримінальній статті кримчанам може загрожувати штраф в розмірі до 200 тис. рублів, або примусові роботи на строк до 2-х років, або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 2-х років.

Основна частина вже винесених кримчанам вироків - штрафи від 5000 до 80000 рублів. При цьому, сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити в збройних силах. Як мінімум один вирок - це умовне позбавлення волі на строк 8 місяців, зазначили правозахисники.

"Крім того, в лютому в "суди" Криму надійшло ще дві нові справи стосовно жителів півострова по ст. 328 КК РФ (Ухилення від проходження військової служби)", - написала організація.

Так, проти жителя Первомайського району В. Кравченка було відкрито кримінальну справу за частиною 1 статті 328 КК РФ (ухилення від призову на військову службу). 11 лютого 2019 року справу надійшло в "суд", дата судового засідання ще не призначена.

Аналогічну кримінальну справу за частиною 1 статті 328 КК РФ розглядається в "Сімферопольському районному суді" щодо кримчанина Р. Нейтшаева. За інформацією на сайті "суду", одне із засідань відбулося 28 лютого 2019 року. Дата наступного засідання на сайті "суду" на даний момент не вказана.

Як повідомляв УНН, у 2017 році в армію РФ відправили трохи менше 5000 призовників з Криму.

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