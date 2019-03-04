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За месяц крымчанам вынесли 7 приговоров за отказ служить в армии РФ

За месяц крымчанам вынесли 7 приговоров за отказ служить в армии РФ

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В оккупированном Крыму в феврале было вынесено 7 новых приговоров против жителей полуострова за отказ служить в армии Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация Crimean Human Rights Group, передает УНН.

"В феврале 2019 года "суды" в Крыму вынесли приговоры как минимум в рамках 7-ми уголовных дел, возбужденных против жителей Крыма по ст. 328 УК РФ. Всего с начала оккупации на сайтах "судов" Крыма опубликована информация о как минимум 52 уголовных делах, открытых в отношении крымчан за уклонение от службы в ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщают правозащитники, по этой уголовной статье крымчанам может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо принудительные работы сроком до 2-х лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

Основная часть уже вынесенных крымчанам приговоров – штрафы от 5000 до 80000 рублей. При этом, уплата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах. Как минимум один приговор – это условное лишение свободы на срок 8 месяцев, отметили правозащитники.

"Кроме того, в феврале в "суды" Крыма поступило еще два новых дела в отношении жителей полуострова по ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной службы)", - написала организация.

Так, против жителя Первомайского района В. Кравченко было открыто уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). 11 февраля 2019 года дело поступило в "суд", дата судебного заседания еще не назначена.

Аналогичное уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ рассматривается в "Симферопольском районном суде" в отношении крымчанина Р. Нейтшаева. По информации на сайте "суда", одно из заседаний состоялось 28 февраля 2019 года. Дата следующего заседания на сайте "суда" на данный момент не указана.

Как сообщал УНН, в 2017 в армию РФ отправили чуть менее 5000 призывников из Крыма.

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