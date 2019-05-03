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Правозахисники повідомили про 86 політв'язнів в окупованому Криму

Правозахисники повідомили про 86 політв'язнів в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 2 травня 2019 року 86 осіб незаконно позбавленні волі у межах політично мотивованого або релігійного переслідування в окупованому Криму. Про це в Facebook повідомила правозахисна організація Crimean Human Rights Group, передає УНН.

"Станом на 2 травня 2019 року 86 осіб незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного переслідування в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Криму в лютому було винесено 7 нових вироків проти жителів півострова за відмову служити в армії Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, Держдеп США засудив дії влади РФ у окупованому Криму, які перетворилися на переслідування та репресії кримських татар, закликавши Росію звільнити всіх незаконно затриманих кримських татар.

Українські Національні Новини

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