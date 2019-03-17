Переехавший в Украину правозащитник сообщил о розыске в России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В России объявили в розыск омского правозащитника и журналиста Виктора Корба, который в начале марта сообщил, что переехал в Украину. Как сообщает российский портал "Открытый Омск" со ссылкой на самого Корба, сообщение об объявлении в розыск он получил по электронной почте от следователя Виталия Салтыкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Ранее Корб сообщал, что в России его преследуют по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Правозащитник девять месяцев находился под подпиской о невыезде и нарушил ее. Сейчас он находится в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.
По словам Корба, он вернется в Россию только после того, как изменится режим.
Напомним, уголовное дело против Корба в России возбудили в мае 2018 года. Его обвинили в пропаганде и оправдании терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее приговоренного к семи годам тюрьмы за призывы к терроризму. Корб был адвокатом Стомахин с конца 2012 года и соучредителем "Международного комитета защиты Стомахин".
Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризма и не давал никакой своей оценки по этому поводу".
Как сообщал УНН, достоверной информации, действительно украинского политзаключенного Владимира Балуха доставят в колонию Тверской области нет.