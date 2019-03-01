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Звинувачений у закликах до тероризму російський правозахисник утік в Україну

Звинувачений у закликах до тероризму російський правозахисник утік в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Звинувачений у закликах до тероризму житель Омська Віктор Корб залишив Росію і переїхав в Україну. Про це він сам повідомив 1 березня в ефірі програми Радіо Свобода, передає УНН.

За словами Корба, в Росії він переслідується у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Зараз він перебуває у Києві, де має намір оформити посвідку на проживання.

Правозахисник розповів, що, ухвалюючи рішення про переїзд, він порушив підписку про невиїзд. Він стверджує, що повернення до Росії становить для нього небезпеку. Корб заявив, що не має наміру просити політичного притулку в Україні.

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Кримінальну справу проти Корба було порушено 18 травня 2018 року. Його звинуватили в пропаганді тероризму через публікацію останнього слова блогера Бориса Стомахіна, раніше засудженого на 7 років позбавлення волі за заклики до тероризму.

Сам Корб заявив, що “ніколи не висловлював підтримки тероризму і не давав жодної своєї оцінки з цього приводу”. У квартирі правозахисника відбувся десятигодинний обшук. У Корба і у його родини вилучили всю техніку, в тому числі мобільні телефони.

Як повідомляв УНН, за заявою співробітника правозахисної організації Amnesty International Олега Козловського, порушено кримінальну справу. Він заявляє, що його викрали і катували в російській республіці Інгушетія в жовтні минулого року.

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