Обвиненный в призывах к терроризму российский правозащитник сбежал в Украину

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он бываете за в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

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Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Сам Корб заявил, что “никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу”. В квартире правозащитника состоялся десятичасовой обыск. У Корба и у его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

Как сообщал УНН, по заявлению сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, возбуждено уголовное дело. Он заявляет, что его похитили и пытали в российской республике Ингушетия в октябре прошлого года.