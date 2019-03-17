Правозахисник, який переїхав в Україну, повідомив про розшук у Росії

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Росії оголосили в розшук омського правозахисника і журналіста Віктора Корба, який на початку березня повідомив, що переїхав в Україну. Як повідомляє російський портал “Відкритий Омськ” із посиланням на самого Корба, повідомлення про оголошення в розшук він отримав електронною поштою від слідчого Віталія Салтикова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.