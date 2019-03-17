Правозахисник, який переїхав в Україну, повідомив про розшук у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Росії оголосили в розшук омського правозахисника і журналіста Віктора Корба, який на початку березня повідомив, що переїхав в Україну. Як повідомляє російський портал “Відкритий Омськ” із посиланням на самого Корба, повідомлення про оголошення в розшук він отримав електронною поштою від слідчого Віталія Салтикова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
Раніше Корб повідомляв, що в Росії його переслідують у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Правозахисник дев’ять місяців перебував під підпискою про невиїзд і порушив її. Зараз він перебуває в Києві, де має намір оформити дозвіл на проживання.
За словами Корба, він повернеться до Росії лише після того, як зміниться режим.
Нагадаємо, кримінальну справу проти Корба в Росії порушили у травні 2018 року. Його звинуватили в пропаганді і виправданні тероризму через публікацію останнього слова блогера Бориса Стомахіна, раніше засудженого до семи років ув’язнення за заклики до тероризму. Корб був адвокатом Стомахіна з кінця 2012 року і співзасновником “Міжнародного комітету захисту Стомахіна”.
Сам Корб заявив, що “ніколи не висловлював підтримки тероризму і не давав жодної своєї оцінки з цього приводу”.
Як повідомляв УНН, достовірної інформації, чи дійсно українського політв’язня Володимира Балуха доставлять у колонію Тверської області немає.