Правозащитник об аудите ФГВФЛ: люди должны знать, сколько у них украдено денег

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72936 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60359 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68128 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76200 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116319 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114697 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142809 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108785 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 55979 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 116801 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 104049 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 112883 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 32933 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 32939 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 112885 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 116320 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 120591 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 142810 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 105453 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 112886 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 113976 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 119488 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 206687 просмотра
Актуальное
Правозащитник об аудите ФГВФЛ: люди должны знать, сколько у них украдено денег

Правозащитник об аудите ФГВФЛ: люди должны знать, сколько у них украдено денег

Киев  •  УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц должен пройти полноценный и объективный финансовый аудит. Об этом в комментарии УНН заявил правозащитник Эдуард Багиров.

Только так, по его мнению, можно будет вычислить сумму денег, украденную у бывших клиентов ликвидированных банков.

“Десятки миллиардов средств из фондов ликвидированных банков они (ФГВФЛ —ред) делят между собой и людьми, которые стоят над ними и получают выгоду от работы ФГВФЛ. Такая система действует, она есть и будет. И меня не удивляет, что ликвидатор банка "Михайловский" совершил уголовное преступление”, — сказал Э.Багиров.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство против ликвидаторов банка “Михайловский” по статье мошенничество. Как указано в материалах следствия, ФГВФЛ знал, что у них нет прав на кредитный портфель банка “Михайловский”, но все равно собирал кредитную задолженность с заемщиков.

Э.Багиров считает, что такая негативная практика деятельности ФГВФЛ достаточно распространенная, и уголовное производство против ликвидаторов банка “Михайловский” не первое и не последнее.

“Фактически ликвидаторы ФГВФЛ в одном лице являются и представителями государства и бандитами, которые со своими мошенниками разворовывают все”, — подчеркнул он.

Багиров убежден, что после проведения аудита все должностные лица ФГВФЛ таки будут привлечены к ответственности.

“А пока мы просто вынуждены быть свидетелями всего того, что сейчас происходит”, — заявил он.

Напомним, в мае 2016 банк “Михайловский” был признан неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц.

До принятия решения о неплатежеспособности банка “Михайловский” его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпании “Плеяда”, которая впоследствии переуступила портфель ФК “Фагор”. Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК "Фагор“.

При этом в банке “Михайловский” подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков. За то, что ФГВФЛ все это время собирал средства с заемщиков банка “Михайловский” в свою пользу, а не ФК “Фагор” — прокуратура открыла уголовное производство по факту мошенничества. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы