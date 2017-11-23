Правозащитник об аудите ФГВФЛ: люди должны знать, сколько у них украдено денег

Только так, по его мнению, можно будет вычислить сумму денег, украденную у бывших клиентов ликвидированных банков.

“Десятки миллиардов средств из фондов ликвидированных банков они (ФГВФЛ —ред) делят между собой и людьми, которые стоят над ними и получают выгоду от работы ФГВФЛ. Такая система действует, она есть и будет. И меня не удивляет, что ликвидатор банка "Михайловский" совершил уголовное преступление”, — сказал Э.Багиров.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство против ликвидаторов банка “Михайловский” по статье мошенничество. Как указано в материалах следствия, ФГВФЛ знал, что у них нет прав на кредитный портфель банка “Михайловский”, но все равно собирал кредитную задолженность с заемщиков.

Э.Багиров считает, что такая негативная практика деятельности ФГВФЛ достаточно распространенная, и уголовное производство против ликвидаторов банка “Михайловский” не первое и не последнее.

“Фактически ликвидаторы ФГВФЛ в одном лице являются и представителями государства и бандитами, которые со своими мошенниками разворовывают все”, — подчеркнул он.

Багиров убежден, что после проведения аудита все должностные лица ФГВФЛ таки будут привлечены к ответственности.

“А пока мы просто вынуждены быть свидетелями всего того, что сейчас происходит”, — заявил он.

Напомним, в мае 2016 банк “Михайловский” был признан неплатежеспособным, после чего управлять финучреждением стала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц.

До принятия решения о неплатежеспособности банка “Михайловский” его кредитный портфель вместе со всеми реестрами и договорами был продан финкомпании “Плеяда”, которая впоследствии переуступила портфель ФК “Фагор”. Почти 1,5 года заемщики не видели банковских экземпляров кредитных договоров в оригинале, пока две недели назад на одном из судебных заседаний их не продемонстрировали представители ФК "Фагор“.

При этом в банке “Михайловский” подтвердили отсутствие кредитных договоров заемщиков. За то, что ФГВФЛ все это время собирал средства с заемщиков банка “Михайловский” в свою пользу, а не ФК “Фагор” — прокуратура открыла уголовное производство по факту мошенничества.