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Правозахисник про аудит ФГВФО: люди повинні знати, скільки у них вкрадено грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб повинен пройти повноцінний і об'єктивний фінансовий аудит. Про це в коментарі УНН заявив правозахисник Едуард Багіров.

Тільки так, на його думку, можна буде обчислити суму грошей, вкрадену у колишніх клієнтів ліквідованих банків.

"Десятки мільярдів коштів з фондів ліквідованих банків вони (ФГВФО ред) ділять між собою і людьми, які стоять над ними і отримують вигоду від роботи ФГВФО. Така система діє, вона є і буде. І мене не дивує, що ліквідатор банку "Михайлівський" скоїв кримінальний злочин", - сказав Багіров.

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальне провадження проти ліквідаторів банку "Михайлівський" за статтею шахрайство. Як зазначено в матеріалах слідства, ФГВФО знав, що у них немає прав на кредитний портфель банку "Михайлівський", але все одно збирав кредитну заборгованість з позичальників.

Багіров вважає, що така негативна практика діяльності ФГВФО досить поширена, і кримінальне провадження проти ліквідаторів банку "Михайлівський" не перше і не останнє.

"Фактично ліквідатори ФГВФО в одній особі є і представниками держави і бандитами, які зі своїми шахраями розкрадають все", - підкреслив він.

Багіров переконаний, що після проведення аудиту всі посадові особи ФГВФО таки будуть притягнуті до відповідальності.

"А поки ми просто змушені бути свідками всього того, що зараз відбувається", - заявив він.

Нагадаємо, в травні 2016 банк "Михайлівський" був визнаний неплатоспроможним, після чого управляти фінустановою стала тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб.

До прийняття рішення про неплатоспроможність банку "Михайлівський" його кредитний портфель разом з усіма реєстрами і договорами був проданий фінкомпанії "Плеяда", яка згодом передала портфель фінкомпанії "Фагор". Майже 1,5 року позичальники не бачили банківських примірників кредитних договорів в оригіналі, поки два тижні тому на одному з судових засідань їх не продемонстрували представники фінкомпанії "Фагор".

При цьому в банку "Михайлівський" підтвердили відсутність кредитних договорів позичальників. За те, що ФГВФО весь цей час збирав кошти з позичальників банку "Михайлівський" в свою користь, а не компанія "Фагор" - прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства.

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