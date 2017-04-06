Правовая экспертиза опровергла обвинение следствия по делу банка “Михайловский”

В частности, экспертам необходимо было ответить на вопрос: имеют ли финансовые операции, связанные с зачислением на основании договоров займа средств от физических лиц на счета ООО “Инвестиционно-Расчетный центр” и ООО “Кредитно-инвестиционный центр”, с последующим их использованием указанными финансовыми компаниями в своей хозяйственной деятельности на осуществление кредитования физических и юридических лиц, купли-продажи ценных бумаг, приобретение прав денежного требования к юридическим и физическим лицам и осуществления других хозяйственных операций и связанные с возвратом средств на счета физических лиц, от которых привлекались займы, признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем?

Проанализировав соответствующие материалы дела, в том числе договора, заключенные с ООО “Инвестиционно-Расчетный центр” и ООО “Кредитно-инвестиционный центр”, эксперты пришли к таким выводам:

— Осуществление операций по привлечению денежных средств финансовыми компаниями в том числе при посредничестве Банка от физических лиц и, соответственно, зачисление указанных средств на счета финансовых компаний происходило на законных основаниях, а потому такие операции не содержат признаков предикатного действия (общественно опасного противоправного деяния) в понимании ст. 209 Уголовного кодекса Украины;

— Использование ООО “Инвестиционно-Расчетный центр” и ООО “Кредитно-инвестиционный центр” законно привлеченных от физических лиц средств не содержит признаков предикатного деяния (общественно опасного противоправного деяния) в понимании ст. 209 Уголовного кодекса Украины;

— У эксперта отсутствуют основания и факты, которые бы ставили под сомнение правомерность осуществленных финансовых операций или сделок, предшествовавших возвращению заемщикам средств и начисленных процентов, а потому есть достаточные основания для утверждения, что договоры уступки права требования № 1805 от 18.05.2016, №1 и №2 от 19.05.2016 и их использование не содержат признаков предикатного деяния (общественно опасного противоправного деяния) в понимании ст. 209 Уголовного кодекса Украины;

— Операции, связанные с зачислением на основании договоров займа средств от физических лиц на счета ООО “Инвестиционно-Расчетный центр” и ООО “Кредитно-инвестиционный центр” с последующим их использованием указанными финансовыми компаниями в своей хозяйственной деятельности на осуществление кредитования физических и юридических лиц, куплю-продажи ценных бумаг и других хозяйственных операций, а также финансовые операции связанные с возвратом средств на счета физических лиц, от которых привлекались займы, не имеют признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Правовая экспертиза таким образом опровергла обвинения органа следствия в части того, что экс-правление банка “Михайловский” накануне признания банка неплатежеспособным провело ряд сомнительных финансовых операций с перечислением средств.

Напомним, ранее правовая экспертиза выявила необоснованное признание банка “Михайловский” неплатежеспособным, а также отсутствие нанесения ущерба государству или Фонду гарантирования вкладов вследствие деятельности экс-правления банка “Михайловский”.

О том, как банк “Михайловский” был признан неплатежеспособным, УНН писал ранее.

Также УНН сообщал, что следствие в отношении экс-главы банка “Михайловский” И.Дорошенко длится уже 8 месяцев, однако дело так и не передается в суд для выяснения обстоятельств по сути.

Вкладчики банка “Михайловский” в свою очередь утверждают, что в их бедах виноват Фонд гарантирования вкладов физлиц, а вовсе не И.Дорошенко.