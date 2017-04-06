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Правова експертиза спростувала обвинувачення слідства у справі банку "Михайлівський"

Правова експертиза спростувала обвинувачення слідства у справі банку "Михайлівський"

Київ • УНН

 • 17501 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Фінансові операції, пов'язані з перерахуванням коштів від фінансових компаній "ІРЦ" і "КІЦ" на рахунку банку "Михайлівський" напередодні визнання його неплатоспроможним, не є сумнівними і не мають складу злочину. Про це йдеться в правовій експертизі, проведеній в рамках досудового слідства у справі банку "Михайлівський", повідомляє УНН.

Зокрема, експертам необхідно було відповісти на запитання: чи мають фінансові операції, пов'язані з зарахуванням на підставі договорів позики коштів від фізичних осіб на рахунки ТОВ "Інвестиційно-Розрахунковий центр" і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр", з подальшим їх використанням зазначеними фінансовими компаніями у своїй господарській діяльності на здійснення кредитування фізичних і юридичних осіб, купівлі-продажу цінних паперів, придбання прав грошової вимоги до юридичних і фізичних осіб і здійснення інших господарських операцій і пов'язані з поверненням коштів на рахунки фізичних осіб, від яких залучалися позики, ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом?

Проаналізувавши відповідні матеріали справи, в тому числі договори, укладені з ТОВ "Інвестиційно-Розрахунковий центр" і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр", експерти прийшли до таких висновків:

- Здійснення операцій із залучення грошових коштів фінансовими компаніями в тому числі за посередництва Банку від фізичних осіб і, відповідно, зарахування вказаних коштів на рахунки фінансових компаній відбувалося на законних підставах, а тому такі операції не містять ознак предикатної дії (суспільно небезпечної протиправної дії) в розумінні ст. 209 Кримінального кодексу України;

- Використання ТОВ "Інвестиційно-Розрахунковий центр" і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" законно залучених від фізичних осіб коштів не містить ознак предикатної дії (суспільно небезпечної протиправної дї) в розумінні ст. 209 Кримінального кодексу України;

- У експерта відсутні підстави і факти, які б ставили під сумнів правомірність здійснених фінансових операцій або угод, що передували поверненню позичальникам коштів та нарахованих відсотків, а тому є достатні підстави для твердження, що договори відступлення права вимоги № 1805 від 18.05.2016, №1 і №2 від 19.05.2016 та їх використання не містять ознак предикатної дії (суспільно небезпечної протиправної дії) в розумінні ст. 209 Кримінального кодексу України;

- Операції, пов'язані із зарахуванням на підставі договорів позики коштів від фізичних осіб на рахунки ТОВ "Інвестиційно-Розрахунковий центр" і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" з подальшим їх використанням зазначеними фінансовими компаніями у своїй господарській діяльності на здійснення кредитування фізичних і юридичних осіб, купівлі-продажу цінних паперів та інших господарських операцій, а також фінансові операції, пов'язані з поверненням коштів на рахунки фізичних осіб, від яких залучалися позики, не мають ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правова експертиза таким чином спростувала обвинувачення органу слідства в частині того, що екс-правління банку "Михайлівський" напередодні визнання банку неплатоспроможним провело низку сумнівних фінансових операцій з перерахуванням коштів.

Нагадаємо, раніше правова експертиза виявила необґрунтоване визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним, а також відсутність завдання збитків державі або Фонду гарантування вкладів внаслідок діяльності екс-правління банку "Михайлівський".

Про те, як банк "Михайлівський" був визнаний неплатоспроможним, УНН писав раніше.

Також УНН повідомляв, що слідство стосовно екс-глави банку "Михайлівський" І.Дорошенка триває вже 8 місяців, проте справа так і не передається до суду для з'ясування обставин по суті.

Вкладники банку "Михайлівський" в свою чергу стверджують, що в їх бідах винен Фонд гарантування вкладів фізосіб, а зовсім не І.Дорошенко.

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