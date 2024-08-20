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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:58  •  19810 просмотра

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ГБР не выполняет решение суда о признании Юлии Соседки потерпевшей в деле против директора юрдепартамента НБУ Зимы. Эксперты советуют повторно обращаться в суд и подавать заявление о преступлении в случае систематического игнорирования.

В практике правоохранительных органов, в частности Государственного бюро расследований (ГБР), часто встречаются случаи, когда решения судов об открытии уголовного производства или обязательства признать лицо потерпевшим в деле, не выполняются. Такое игнорирование является нарушением закона, однако на практике, ответственные лица не всегда получают за это наказание. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

ГБР ранее открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, которые касаются злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию.

В апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка «Конкорд» Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Однако Юлия Соседка сообщила, что ГБР уже четыре месяца не выполняет решение суда и не признает ее потерпевшей по делу Зимы. По ее словам, следователи до сих пор не вручили ей памятку о правах потерпевшего.

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что сейчас сложилась такая практика, что следователи ГБР не спешат выполнять постановления следственных судей. 

Даже если суд и обязал ГБР внести сведения в ЕРДР, и даже если ГБР выполнит судебное решение, это не очень большая победа, поскольку ГБР может через несколько месяцев просто закрыть это уголовное производство за отсутствием состава преступления

- отметил он.

При этом, по словам бывшего судьи, следователей к ответственности за игнорирование решений суда почти никогда не привлекают.

Невядомский посоветовал, в случае, если ГБР игнорирует решение суда, нужно обращаться в суд, в том числе с повторной жалобой.

Если ГБР отказывается выполнять решение суда (о признании потерпевшим - ред.), вы можете снова обратиться в суд с жалобой. В соответствии со статьей 306 УПК, суд обязан рассмотреть вашу жалобу и вынести определение, которое может обязать следователя выполнить необходимые действия

- отметил экс-судья.

В то же время Невьядомский отметил, что согласно части 1 статьи 55 УПК Украины потерпевшим в уголовном производстве может быть физическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред, а также юридическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен имущественный вред.

При этом, по его словам, права и обязанности потерпевшего возникают у лица с момента подачи заявления о совершении в отношении него уголовного преступления или заявления о привлечении его к производству в качестве потерпевшего (ч. 2 ст. 55 УПК Украины). 

В случае же систематического игнорирования судебных решений, экс-судья советует подавать заявление о преступлении, а именно о умышленном невыполнении судебного решения, что предусмотрено ст. 382 Уголовного кодекса Украины. Это может стимулировать правоохранительные органы к соблюдению законодательства.

Добавим

О том, что в ГБР давно существует практика невыполнения решений следственных судей ранее рассказал УНН и управляющий партнер адвокатского объединения «Dexter», адвокат Богдан Коваль. По его словам, следователи, в частности, не спешат признавать лиц потерпевшими в уголовных производствах, ведь после этого им прибавляется больше работы. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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