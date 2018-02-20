Правоохранители нашли вещи пропавшей Мукаддас Насирлаевой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня в реке возле станции метро Славутич в столице правоохранители обнаружили личный рюкзак с документами пропавшей студентки медицинского университета им. Богомольца Мукаддас Насирлаевой, об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, рюкзак М.Насирлаевой прибило речной течением к берегу, где его и обнаружил киевлянин и сразу передал его стражам порядка.
"Документы Насирлаевой были внутри рюкзака. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщил источник.
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Как сообщал УНН, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.
Напомним, Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступницу декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства Мукаддас Насирлаевой.