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Правоохоронці знайшли речі зниклої Мукаддас Насирлаєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні в річці біля станції метро Славутич в Києві місцевий житель знайшов особистий рюкзак з документами зниклої студентки медичного університету ім. О.Богомольця Мукаддас Насирлаєвої, про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, рюкзак М.Насирлаєвої прибило річковою течією до берега, де його і виявив киянин і відразу передав правоохоронцям.

“Документи Насирлаєвої були всередині рюкзака. Зараз тривають слідчі дії” — повідомило джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ: відсторонення Амосової не пов’язане з самогубством студентки з Туркменістану

Як повідомляв УНН, прокуратура відкрила провадження щодо доведення до самогубства іноземної студентки з Туркменістану.

Нагадаємо, Національний медичний університет імені О.Богомольця відсторонив від посади заступницю декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування самогубства Мукаддас Насирлаєвої.

 

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