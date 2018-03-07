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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Правоохранители нашли на даче одного из сбытчиков наркотиков более 140 кг трамадола

Правоохранители нашли на даче одного из сбытчиков наркотиков более 140 кг трамадола

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Правоохранители обнаружили во время обыска у члена организованной группы по сбыту наркотиков 141 кг трамадола, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

По информации ГПУ, Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры осуществляет расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"В результате проведения следственных (розыскных) действий у еще одного из членов организованной группы изъято порошкообразное вещество белого цвета (трамадол) весом 5 кг. По месту жительства последнего проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 4 тыс. евро, 3 полимерные пакеты с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, реализуя разработанный план документирования преступной деятельности, было проведено 13 обысков. Во время проведения одного из них в дачном доме еще одного из членов организованной группы, ранее судимого за сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, обнаружено и изъято 141 кг порошкообразного вещества белого цвета, которая, согласно выводам судебной экспертизы, оказалась трамадолом. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств на "черном" рынке составляет более 10 млн грн.

В ГПУ сообщили, что 5 марта вышеуказанных человек задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Киевской области задержана наркогруппировка, состоявшая преимущественно из женщин.

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