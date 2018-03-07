Правоохоронці знайшли на дачі одного зі збувачів наркотиків понад 140 кг трамадолу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Правоохоронці виявили під час обшуку у члена організованої групи зі збуту наркотиків 141 кг трамадолу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-службу Генеральної прокуратури України.
За інформацією ГПУ, Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури здійснює розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
“В результаті проведення слідчих (розшукових) дій у ще одного з членів організованої групи вилучено порошкоподібну речовину білого кольору (трамадол) вагою 5 кг. За місцем мешкання останнього проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4 тис. євро, 3 полімерні пакети з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що, реалізовуючи розроблений план документування злочинної діяльності, одночасно проведено 13 обшуків. Під час проведення одного з них в дачному будинку ще одного з членів організованої групи, раніше судимого за збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, виявлено та вилучено 141 кг порошкоподібної речовини білого кольору, яка, відповідно до висновків судової експертизи, виявилась трамадолом. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів на “чорному” ринку становить понад 10 млн грн.
У ГПУ поінформували, що 5 березня вищевказаних осіб затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Як повідомляв УНН, у Київській області затримано наркоугруповання, яке складалося переважно із жінок.