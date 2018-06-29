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Правоохранители помешали вывозу двух девушек в рабство за границу

Правоохранители помешали вывозу двух девушек в рабство за границу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинские правоохранители задержали мужчину, который вез двух девушек в Словакию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"Долгое время, полицейские в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины документировали противоправную деятельность 25-летнего жителя Волынской области. Парень подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране - попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что за каждую "сотрудницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро. Молодого человека, который пытался пересечь государственную границу на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев-Будо" задержали правоохранители. Обоих девушек 20-ти и 25-ти лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Следственные действия продолжаются. В рамках международного следственного поручения правоохранители будут устанавливать лиц работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

Напомним, немецкая полиция нашла подозреваемого в особо тяжком преступлении через 25 лет. Речь идет о громком деле изнасилования и убийства 16-летней ученицы гимназии Николь Денис Шаллов, найденной мертвой в Дортмунде в 1993 году неподалеку от своего дома.

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