Правоохоронці завадили вивозу двох дівчат у рабство за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українські правоохоронці затримали чоловіка, який віз двох дівчат до Словаччини з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
“Тривалий час, поліцейські у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України документували протиправну діяльність 25-річного жителя Волинської області. Хлопець підшуковував молодих дівчат, які опинилися у складних життєвих ситуаціях та вербував для роботи за кордоном. Своїм жертвам обіцяв високу заробітню плату та безтурботне життя, а коли ті опинялися у чужій країні — потрапляли в справжнє рабство та нескінченні борги”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці додали, що за кожну “працівницю” волинянин отримував винагороду в 300 євро. Молодика, який саме намагався перетнути державний кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску “Грушів-Будомеш” затримали правоохоронці. Обох дівчат віком 20-ти і 25-ти років повернули додому.
Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років.
Слідчі дії тривають. У рамках міжнародного слідчого доручення правоохоронці встановлюватимуть осіб роботодавців на території Словаччини з метою їх затримання та перекриття міжнародного каналу торгівлі людьми.
Нагадаємо, німецька поліція знайшла підозрюваного в особливо тяжкому злочині через 25 років. Йдеться про гучну справу зґвалтування і вбивства 16-річної учениці гімназії Ніколь Деніс Шаллов, знайдену мертвою у Дортмунді в 1993 році неподалік від свого будинку.