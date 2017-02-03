Правоохранители задержали вероятно причастного к организации контрабанды нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На основании постановления Приморского райсуда Одессы правоохранители задержали в Днепре предпринимателя, который может быть причастен к организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Как сообщили в прокуратуре, по данным следствия, мужчина занимался координацией в преступной схеме реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов, в которую входили представители фиктивных фирм, работники Одесской таможни и других контролирующих органов региона.
Напомним, 2 февраля прокурор Одесской области Олег Жученко проинформировал, что правоохранители сообщили о подозрении трем чиновникам Одесской таможни и двум представителям предприятия, причастным к реализации нефтепродуктов под видом их транзита и реэкспорта.
В результате таких преступных махинаций в государственный бюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщал УНН, одесских таможенников, подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов, взяли под стражу.