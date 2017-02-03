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Правоохоронці затримали ймовірно причетного до організації контрабанди нафтопродуктів

Київ • УНН

 • 8069 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. На підставі ухвали Приморського райсуду Одеси правоохоронці затримали в Дніпрі підприємця, який може бути причетний до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Правоохоронці затримали ймовірно причетного до організації контрабанди нафтопродуктів

Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, чоловік займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Нагадаємо, 2 лютого прокурор Одеської області Олег Жученко проінформував, що правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.

Унаслідок таких злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов’язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНН, одеських митників, підозрюваних у контрабанді нафтопродуктів, взято під варту.

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