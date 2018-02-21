Правоохранители задержали во Львове семью наркодилеров

В состав группы входили два человека – мать и сын.

“Во время задержания и санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников наркотические таблетки "субутекс" и денежные средства, полученные от сбыта наркотиков. Все изъятое направлено на экспертное исследование. Кроме этого, установлено, что задержанные преступники неоднократно предоставляли свою квартиру для употребления наркотических средств наркозависимым лицам”, – сообщили в Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве отец и сын изготовили наркотиков на 4 млн грн

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (“Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в настоящее время решается вопрос об избрании наркодилерам меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в конце января во Львове правоохранители задержали группу наркодилеров.