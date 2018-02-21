Правоохоронці затримали у Львові сім’ю наркодилерів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини затримали сім’ю наркодилерів, які організували в обласному центрі збут наркотичних таблеток “субутекс”, які містять наркотичну речовину “бупренорфін”. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
Повідомляють, що до складу групи входили двоє осіб – матір та син.
“Під час затримання та санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників наркотичні таблетки "субутекс" та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків. Все вилучене скеровано на експертне дослідження. Окрім цього, встановлено, що затримані злочинці неодноразово надавали власну квартиру для вживання наркотичних засобів наркозалежним особам”, – повідомили у Нацполіції.
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Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (“Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”) КК України.
Наразі триває досудове розслідування, на даний час вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, наприкінці січня у Львові правоохоронці затримали групу наркодилерів.