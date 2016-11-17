Правоохранители задержали скупщика янтаря в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Скупщика янтаря, который пытался вывезти в Киев 20 килограммов "солнечного камня", задержала на автовокзале Ровно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Партию янтаря-сырца крупных фракций делец оценил в 20 тысяч долларов США.
Правоохранителями открыто уголовное производство по ст.198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.