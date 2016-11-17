Правоохоронці затримали скупника бурштину у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Скупника бурштину, який намагався вивезти до Києва 20 кілограмів “сонячного каміння”, затримала на автовокзалі Рівного. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Партію бурштину-сирцю великих фракцій ділок оцінив у 20 тисяч доларів США.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ст.198 (придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.