Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111877 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132821 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139717 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176328 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155286 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130601 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186914 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17529 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого во вчерашнем убийстве полицейского в Киеве. Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"Задержали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, 5 июля в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Впоследствии стало известно, что убитый мужчина был полицейским.

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями.

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