Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого во вчерашнем убийстве полицейского в Киеве. Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Задержали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, 5 июля в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Впоследствии стало известно, что убитый мужчина был полицейским.
Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями.