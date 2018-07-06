Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

"Задержали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, 5 июля в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Впоследствии стало известно, что убитый мужчина был полицейским.

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями.