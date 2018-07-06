Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського у Києві

"Затримали", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНН, 5 липня в Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень. Згодом стало відомо, що вбитий чоловік був поліцейським.

Правоохоронці відпрацьовують кілька версій вбивства поліцейського Дмитра Глушака в Шевченківському районі Києва, одна з яких - що злочин пов'язаний із його службовими обов'язками.