Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Співробітники правоохоронних органів встановили і затримали підозрюваного у вчорашньому вбивстві поліцейського у Києві. Про УНН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
"Затримали", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, 5 липня в Шевченківському районі Києва в автомобілі виявлено тіло чоловіка зі слідами вогнепальних поранень. Згодом стало відомо, що вбитий чоловік був поліцейським.
Правоохоронці відпрацьовують кілька версій вбивства поліцейського Дмитра Глушака в Шевченківському районі Києва, одна з яких - що злочин пов'язаний із його службовими обов'язками.