Правоохранители задержали мужчину за "минирование" метро "Оболонь"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" станции столичного метрополитена "Оболонь", передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
По информации полиции, неизвестный позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что столичная подземка заминирована. После тщательной проверки объекта никаких подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.
"Комплекс розыскных мероприятий, полицейские оперативно установили личность"шутника". Им оказался 24-летний уроженец Киевской области, который в последнее время проживал в столице. По предварительной информации, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений", - отметили в пресс-службе.
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Мужчина был задержан по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Оболонского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
За совершение противоправных действий мужчине грозит лишением свободы на срок до шести лет.