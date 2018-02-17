Правоохранители задержали мужчину за "минирование" метро "Оболонь"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67829 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83485 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86186 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108834 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100848 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104762 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111721 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134391 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Правоохранители задержали мужчину за "минирование" метро "Оболонь"

Правоохранители задержали мужчину за "минирование" метро "Оболонь"

Киев  •  УНН

 • 9273 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" станции столичного метрополитена "Оболонь", передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, неизвестный позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что столичная подземка заминирована. После тщательной проверки объекта никаких подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.

"Комплекс розыскных мероприятий, полицейские оперативно установили личность"шутника". Им оказался 24-летний уроженец Киевской области, который в последнее время проживал в столице. По предварительной информации, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений", - отметили в пресс-службе.

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Мужчина был задержан по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершение противоправных действий мужчине грозит лишением свободы на срок до шести лет.

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