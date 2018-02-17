Правоохоронці затримали чоловіка за "мінування" метро "Оболонь"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Києві співробітники поліції затримали чоловіка, який повідомив про “замінування” станції столичного метрополітену “Оболонь”, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.
За інформацією поліції, невідомий зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що столична підземка замінована. Після ретельної перевірки об’єкта жодних підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було.
“Завдяки комплексу розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили особу "жартівника". Ним виявився 24-річний уродженець Київщини, який останнім часом проживав у столиці. За попередньою інформацію, молодик у стані алкогольного сп’яніння здійснив анонімний дзвінок з хуліганських спонукань”, — зазначили у прес-службі.
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Чоловіка було затримано за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
За вчинення протиправних дій чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до шести років.