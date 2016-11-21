Правоохранители задержали мужчину, который убил дочь в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения дочери в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Вчера, 20 ноября, около 19:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя, что в квартире на переулке Курьерском его сосед совершил убийство собственной дочери.
Правоохранители выяснили, что погибшая - 34-летняя местная жительница. Эксперт обнаружил у женщины ножевые ранения в области грудной клетки.
За совершение преступления правоохранители задержали ранее судимого 53-летнего отца погибшей. Мужчина в прошлом уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение умышленного убийства. Освободившись несколько лет назад, проживал в указанной квартире вместе со своей 34-летней дочерью. В тот вечер между родственниками возникла ссора из-за употребления в последнее спиртных напитков, в ходе которой отец схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов дочери.
Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Правоохранители начали уголовное производство по п.13 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.