Правоохоронці затримали чоловіка, що вбив доньку на Миколаївщині

Вчора, 20 листопада, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що в квартирі по провулку Кур’єрському його сусід скоїв вбивство власної доньки.

Правоохоронці з’ясували, що загибла – 34-річна місцева жителька. Експерт виявив у жінки ножові поранення в області грудної клітини.

За скоєння злочину правоохоронці затримали раніше судимого 53-річного батька загиблої. Чоловік в минулому вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння умисного вбивства. Звільнившись декілька років тому, проживав у зазначеній квартирі разом зі своєю 34-річною донькою. Того вечора між родичами виникла сварка через вживання останнім спиртних напоїв, в ході якої батько схопив кухонний ніж та наніс ним декілька ударів доньці.

Наразі правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.