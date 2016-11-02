Правоохранители арестовали мужчину, который забил металлической лопаткой до смерти знакомую в Донецкой области

Так, 30 октября этого года в компании из шести человек началась драка, в результате которой 35-летний мужчина начал избивать женщину металлической лопаткой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Мужчину арестовали на 60 суток, в отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.