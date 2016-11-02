Правоохранители арестовали мужчину, который забил металлической лопаткой до смерти знакомую в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители арестовали мужчину, который металлической лопаткой до смерти забил знакомую. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, 30 октября этого года в компании из шести человек началась драка, в результате которой 35-летний мужчина начал избивать женщину металлической лопаткой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
Мужчину арестовали на 60 суток, в отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.