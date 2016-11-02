Правоохоронці заарештували чоловіка, який забив металевою лопаткою до смерті знайому на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували чоловіка, який металевою лопаткою до смерті забив знайому. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, 30 жовтня цього року у компанії з шести людей розпочалась бійка, в результаті якої 35-річний чоловік почав лупцювати жінку металевою лопаткою. Від отриманих травм постраждала померла на місці.
Чоловіка заарештували на 60 діб, щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Досудове розслідування триває.