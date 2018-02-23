Правоохранители взяли на взятке судью и адвоката на Волыни

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62091 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75153 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77945 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106943 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104513 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134289 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Правоохранители взяли на взятке судью и адвоката на Волыни

Правоохранители взяли на взятке судью и адвоката на Волыни

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в Волынской области, прокуратуры области и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили в получении взятки одного из руководителей суда и адвоката, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

По информации пресс-службы, правоохранители выявили факт противоправной деятельности адвоката, который в сговоре со своим братом, одним из руководителей окружного административного суда, организовали преступную схему по принятию заказных судебных решений.

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"В рамках производства оперативники управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции, следователи прокуратуры Волынской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения фигурантами дела неправомерной выгоды. За то, чтобы судья данного суда принял решение в пользу заявителя по административному иску, требовали взятку в размере 3600 долларов", - рассказали в ведомстве.

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23 февраля, как отметили в полиции, правоохранители провели мероприятия по прекращению преступной схемы. В частности, во время неотложных следственных действий в помещении суда была обнаружена часть средств, полученных в качестве неправомерной выгоды за решение вопроса в пользу истца.

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Проводятся процессуальные мероприятия.

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