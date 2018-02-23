Правоохранители взяли на взятке судью и адвоката на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в Волынской области, прокуратуры области и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили в получении взятки одного из руководителей суда и адвоката, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
По информации пресс-службы, правоохранители выявили факт противоправной деятельности адвоката, который в сговоре со своим братом, одним из руководителей окружного административного суда, организовали преступную схему по принятию заказных судебных решений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали чиновников-взяточников Одесской таможни
"В рамках производства оперативники управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции, следователи прокуратуры Волынской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения фигурантами дела неправомерной выгоды. За то, чтобы судья данного суда принял решение в пользу заявителя по административному иску, требовали взятку в размере 3600 долларов", - рассказали в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсонской области задержали таможенника, который брал взятку в российских рублях
23 февраля, как отметили в полиции, правоохранители провели мероприятия по прекращению преступной схемы. В частности, во время неотложных следственных действий в помещении суда была обнаружена часть средств, полученных в качестве неправомерной выгоды за решение вопроса в пользу истца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников предприятия космического агентства разоблачили на взяточничестве
Проводятся процессуальные мероприятия.