Правоохоронці взяли на хабарі суддю та адвоката на Волині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники управління захисту економіки Національної поліції у Волинській області, прокуратури області та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на отриманні хабара одного з керівників суду та адвоката, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

За інформацією прес-служби, правоохоронці виявили факт протиправної діяльності адвоката, який у змові зі своїм братом, одним із керівників окружного адміністративного суду, організували злочинну схему з ухвалення замовних судових рішень.

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“В межах провадження оперативники управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції, слідчі прокуратури Волинської області за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували факт вимагання та отримання фігурантами справи неправомірної вигоди. За те, щоб суддя даного суду прийняв рішення на користь заявника по адміністративному позову, вимагали хабар у розмірі 3600 доларів США”, — розповіли у відомстві.

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23 лютого, як зазначили у поліції, правоохоронці провели заходи з припинення злочинної схеми. Зокрема, під час невідкладних слідчих дій у приміщенні суду було виявлено частину коштів, одержаних у якості неправомірної вигоди за вирішення питання на користь позивача.

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Наразі проводяться процесуальні заходи.

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