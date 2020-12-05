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Правоохранители устанавливают обстоятельства изготовления игрушек для России на украинской фабрике

Правоохранители устанавливают обстоятельства изготовления игрушек для России на украинской фабрике

Киев  •  УНН

 • 18631 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины сейчас проводят следственные действия на Клавдиевской фабрике новогодних украшений, которая изготовляла игрушки по заказу России. Полицейские обеспечивают порядок на акции протеста, проходящим рядом с фабрикой, сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

"У фабрики собрались протестующие. Полиция на месте происшествия обеспечивает охрану общественного порядка. На месте происшествия уже работают сотрудники СБУ, которые будут устанавливать обстоятельства изготовления этих игрушек", - сообщили в пресс-службе.

Также отметили, что с заявлением в полицию обратились участники акции протеста, которые сейчас находятся у фабрики.

"Были написаны и заявления и объяснения. Сейчас работает следственно-оперативная группа", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН ранее, на Клавдиевской фабрике новогодних украшений под Киевом обнаружили партию игрушек с логотипом армии Российской Федерации, которые изготавливались на заказ страны-агрессора.

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