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Правоохоронці встановлюють обставини виготовлення іграшок для Росії на українській фабриці

Правоохоронці встановлюють обставини виготовлення іграшок для Росії на українській фабриці

Київ • УНН

 • 18642 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Працівники Служби безпеки України наразі проводять слідчі дії на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас, яка виготовляла іграшки на замовлення Росії. Поліцейські забезпечують порядок на акції протесту, що відбувається поряд з фабрикою, повідомили УНН у пресслужбі поліції Київської області.

“Біля фабрики зібралися протестувальники. Поліція на місці події забезпечує охорону громадського порядку. На місці події вже працюють працівники СБУ, які будуть встановлювати обставини виготовлення цих іграшок”, — повідомили в пресслужбі.

Також зазначили, що з заявою до поліції звернулися учасники акції протесту, які наразі перебувають біля фабрики.

“Були написані і заяви і пояснення. Наразі працює слідчо-оперативна група”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН раніше, на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас під Києвом виявили партію іграшок з логотипом армії Російської Федерації, які виготовлялися на замовлення країни-агресора.

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