Правоохоронці встановлюють обставини виготовлення іграшок для Росії на українській фабриці

“Біля фабрики зібралися протестувальники. Поліція на місці події забезпечує охорону громадського порядку. На місці події вже працюють працівники СБУ, які будуть встановлювати обставини виготовлення цих іграшок”, — повідомили в пресслужбі.

Також зазначили, що з заявою до поліції звернулися учасники акції протесту, які наразі перебувають біля фабрики.

“Були написані і заяви і пояснення. Наразі працює слідчо-оперативна група”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН раніше, на Клавдієвській фабриці новорічних прикрас під Києвом виявили партію іграшок з логотипом армії Російської Федерації, які виготовлялися на замовлення країни-агресора.



