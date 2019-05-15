Правоохранители установили злоумышленника, который "заминировал" школу в Киеве
Киев • УНН
Киъв. 15 мая. УНН. По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 1 следователями Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве объявлено подозрение мужчине, который 4 мая совершил ложное сообщение о подготовке взрыва школы № 186 в г. Киеве, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
По результатам осмотра специалистами указанного помещения взрывных устройств, а также взрывоопасных веществ не обнаружено.
“По подозрению в ложном сообщении об угрозе безопасности граждан задержан 33-летний местный житель. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста”, — указано в сообщении.
За совершенное ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, во Львове заминировали четыре гостиницы и школу.