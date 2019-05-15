Правоохоронці встановили зловмисника, який "замінував" школу у Києві
Київ • УНН
КИЪВ. 15 травня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 1 слідчими Голосіївського УП ГУНП в м. Києві оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи № 186 у м. Києві, інформує УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
За результатами огляду фахівцями зазначеного приміщення вибухових пристроїв, а також вибухонебезпечних речовин не виявлено.
“За підозрою у неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян затримано 33-річного місцевого мешканця. На сьогодні зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — вказано у повідомленні.
За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Львові замінували чотири готелі та школу.