Правоохранители все еще разыскивают пропавшую машину, план "Перехват" - снят

“План „Перехват“ снят, машину дальше разыскивают”, — рассказал собеседник.

В полиции отметили, что пока все подробности насчет машины и ее владельца выясняются.

На уточняющий вопрос журналиста о том, была ли разыскиваемая машина на военных номерах, правоохранители отметили, что “пока такой информации нет”.

Напоминаем, в минувшие сутки в Киеве все дежурные наряды полиции выехали на “Перехват” нарушителей. “Это произошло в Днепровском районе около 7 часов вечера. Похищение (человека — ред.) не было, но план „Перехват“ был введен. Пока подробностей нет, пока все обстоятельства устанавливаются”, - сообщили правоохранители.