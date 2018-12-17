Правоохранители все еще разыскивают пропавшую машину, план "Перехват" - снят
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правоохранители по состоянию на 07:00 все еще разыскивают машину, на “Перехват” которой вечером в воскресенье выехали все дежурные наряды столичной полиции. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ЧП Киева.
“План „Перехват“ снят, машину дальше разыскивают”, — рассказал собеседник.
В полиции отметили, что пока все подробности насчет машины и ее владельца выясняются.
На уточняющий вопрос журналиста о том, была ли разыскиваемая машина на военных номерах, правоохранители отметили, что “пока такой информации нет”.
Напоминаем, в минувшие сутки в Киеве все дежурные наряды полиции выехали на “Перехват” нарушителей. “Это произошло в Днепровском районе около 7 часов вечера. Похищение (человека — ред.) не было, но план „Перехват“ был введен. Пока подробностей нет, пока все обстоятельства устанавливаются”, - сообщили правоохранители.