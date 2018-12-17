Правоохоронці все ще розшукують зниклу машину, план "Перехоплення" - знято
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Правоохоронці станом на 07:00 все ще розшукують машину, на “Перехоплення” якої ввечері у неділю виїхали всі чергові наряди столичної поліції. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП Києва.
“План „Перехоплення“ знято, машину далі розшукують”, — розповів співрозмовник.
У поліції зазначили, що наразі всі подробиці щодо машини та її власника з’ясовуються.
На уточнююче питання журналіста про те, чи була розшукувана машина на воєнних номерах, правоохоронці зазначили, що “наразі такої інформації немає”.
Нагадуємо, минулої доби в Києві всі чергові наряди поліції виїхали на “Перехоплення” порушників. “Це сталось у Дніпровському районі близько 7 години вечора. Викрадення (людини — ред.) не було, але план „Перехоплення“ було введено. Поки подробиць немає, наразі всі обставини встановлюються”, — повідомили правоохоронці.