Правоохранители обнаружили оружие в палаточном городке возле ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правоохранители обнаружили оружие на фильтрационных пунктах возле палаточного городка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.
При проведении фильтрационных мероприятий у мужчины 1968 г.р., уроженца Винницкой области, обнаружили пистолет со "збитыми" серией и номером. Кроме того, на другом пункте полицейские обнаружили мужчину, у которого нашли нож, еще у одного - телескопическую палку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.
Следственно-оперативные группы Печерского управления полиции выехали на место, чтобы задокументировать события. Оружие изъяли для проведения экспертизы, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Также сегодня сотрудники СБУ совместно с полицией прекратили в Днепре деятельность незаконной мастерской по переработке оружия.