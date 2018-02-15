Правоохоронці виявили зброю в наметовому містечку біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Правоохоронці виявили зброю на фільтраційних пунктах біля наметового містечка. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, передає УНН.
При проведенні фільтраційних заходів у чоловіка 1968 р.н., уродженця Вінницької області, виявили пістолет зі "збитими" серією та номером. Окрім того, на іншому пункті поліцейські виявили чоловіка, у якого знайшли ніж, ще в одного – телескопічну палицю, а в жінки – газовий балончик і піротехніку.
Слідчо-оперативні групи Печерського управління поліції виїхали на місце, аби задокументувати події. Зброю вилучили для проведення експертизи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Також сьогодні співробітники СБУ спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.