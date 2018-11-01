Правоохранители разоблачили группировку угонщиков престижных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области прекратила преступную схему незаконного завладения элитных авто марок Lexus, Range Rover, Mercedes и других. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“Прокуратура Киевской области осуществляет процессуальное руководство и проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 4 человек в незаконном завладении транспортными средствами на территории города Киева и Киевской области, а именно в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)”, - говорится в сообщении.
Так, прокуратурой области в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ НП в Киевской области, ГУ БКОП СБУ и СУ ГУ НП в области была пресечена преступная схема незаконного завладения автомобилями марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover и Mercedes.
Указанная преступная группа в течение 2018 занималась похищением элитных автомобилей, с последующим “перебивки номеров кузова и двигателя”, а также их “разборкой” с целью реализации автозапчастей. При этом, дельцы использовали устройства для подавления GPS и GSM сигналов, GPS трекеры, специальную технику для считывания кодов автомобилей.
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В среду, 31 октября, во время проведения более 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято автомобили, приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, заготовки для технических паспортов и голографические защитные элементы для техпаспортов, автомобильных номерных знаков и другие вспомогательные средства, приспособленные для совершения незаконных действий, а также денежные средства, полученные преступным путем.
Общая площадь складских помещений “отстойников”, в которых злоумышленники прятали похищенные авто и запчасти к ним, составляет около 1000 кв.м.
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В настоящее время решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины еще одного человека, который причастен к совершению указанного уголовного преступления.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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