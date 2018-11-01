Правоохоронці викрили угруповання викрадачів престижних авто

“Прокуратура Київської області здійснює процесуальне керівництво та проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 4 осіб у незаконному заволодінні транспортними засобами на території міста Києва та Київської області, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом)”, — йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою області у тісній взаємодії зі співробітниками УКР ГУ НП у Київській області, ГУ БКОЗ СБУ та СУ ГУ НП в області припинено злочинну схему незаконного заволодіння автомобілями марок Toyota, Lexus, Honda, Acura, BMW, Range Rover та Mercedes.

Вказана злочинна група упродовж 2018 року займалася викраденням елітних автомобілів, з подальшим “перебиттям номерів кузова та двигуна”, а також їх “розборкою” з метою реалізації автозапчастин. При цьому, ділки використовували пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів, GPS трекери, спеціальну техніку для зчитування кодів автомобілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичній поліції розповіли подробиці ДТП за участю Tesla

У середу, 31 жовтня, під час проведення понад 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено автомобілі, прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, заготівки для технічних паспортів та голографічні захисні елементи для техпаспортів, автомобільних номерних знаків та інші допоміжні засоби, пристосовані для вчинення незаконних дій, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Загальна площа складських приміщень “відстійників”, у яких зловмисники переховували викрадені авто та запчастини до них, становить близько 1000 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Римський продасть свій Lamborghini

На даний час вирішується питання щодо затримання у порядку ст. 208 КПК України ще однієї особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше у поліції назвали найбільш популярну марку автомобілів серед автокрадіїв в Україні.